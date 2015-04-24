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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月24日

* 头版头条:

--中国证监会最新核准25家企业的首发申请。另外，证监会将在按月均衡核准首发企业的基础上，适度加大新股供应，由每月核发一批次增加到两批次。

* 其他:

--同花顺统计显示，截至4月23日，今年以来，A股上市公司遭重要股东净减持金额达1,783亿元人民币，创历史新高。其中不乏国企股东减持、民营企业大股东及家族减持，以及上市公司之间交叉持股的减持。

--深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司--深圳市前海金融控股首次赴香港发行人民币债券10亿元，期限两年半，利率4.55%。

--国家税务总局等发布公告，明确可享受税收优惠的衰竭期煤矿和充填开采置换煤炭的定义、减税方式、备案资料等。

--截至周四(23日)，沪深两市有2,190家上市公司披露年报。去年共实现净利润2.23万亿元，同比增长5.79%。

--宝钢股份 一季度实现净利润15.47亿元，同比增长2.46%。

--中兴通讯 一季度实现净利润8.83亿元，同比增长41.91%。

--平安银行 一季度实现净利润56.29亿元，同比增长11.38%。

--民生银行 拟于下周二(28日)至周三(29日)发行200亿元二级资本债，期限10年，在第五年末附有条件的发行人赎回权，同时附有减记条款。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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