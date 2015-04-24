中港个股：东方航空拟定向增发A股，筹资至多150亿元用于购买飞机等

路透上海4月24日 - 中国三大航空公司之一的东方航空 周五公告称，拟向不超过10名投资者增发A股筹资至多150亿元人民币，筹集资金将用于购买23架飞机及偿还金融机构贷款。

公告显示，本次增发的发行底价为6.44元/股，发行股数不超过23.29亿股。若以股数上限发行，公司控股股东东航集团持股将由目前的64.35%下降至54.36%。

募集资金中，有120亿元将用于购买飞机，30亿元用于偿还金融机构贷款。公司拟使用本次募集资金于明年购买飞机23架，机型包括空客中短程A321、波音 中短程 B737-800和波音远程B777-300ER，均属于公司重点规划的机型系列，对应的合同价款共计 19.76亿美元。

东方航空指出，本次定向增发股票募集资金将用于扩大公司机队规模，提高航空运输能力，并通过科学合理地规划、引进和运营各类型飞机，优化机队结构，从而更好服务公司“枢纽网络运营”战略的深入实施，帮助提高公司的经营能力、持续收益能力。

另外，该公司目前负债水平较高，因而本次增发股票募集资金还将用于偿还金融机构贷款，改善公司资产负债结构、降低公司的财务风险，为公司长远稳定发展夯实基础。