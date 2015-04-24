《全球汇市》美元因房市数据走低，欧元因憧憬希腊达成协议而上涨

美联储将在4月28和29日举行政策会议，届时肯定会有许多关于应该在何时开始升息的辩论。

“我们依然看涨美元，在继续推荐做空欧元/美元即期汇价，同时建议持有押注美元/瑞郎和美元/日圆走高的衍生品。”法巴银行表示。

另一引人注意的币种是瑞郎，瑞郎已几乎全数收复周三的失地。美元兑瑞郎 从0.9715跌回0.9555瑞郎；欧元兑瑞郎 从1.0428跌至1.0334瑞郎。