《全球汇市》美元因房市数据走低，欧元因憧憬希腊达成协议而上涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美联储将在4月28和29日举行政策会议，届时肯定会有许多关于应该在何时开始升息的辩论。
“我们依然看涨美元，在继续推荐做空欧元/美元即期汇价，同时建议持有押注美元/瑞郎和美元/日圆走高的衍生品。”法巴银行表示。
美元重拾跌势，扶助新西兰元削减部分跌幅。周四受新西兰央行的温和言论影响，投资者奋力打压新西兰元。
新西兰元兑美元 最新报0.7589美元，最低曾跌至0.7537。
另一引人注意的币种是瑞郎，瑞郎已几乎全数收复周三的失地。美元兑瑞郎 从0.9715跌回0.9555瑞郎；欧元兑瑞郎 从1.0428跌至1.0334瑞郎。
今日亚洲几乎没有会影响市场的经济数据公布。日内稍晚，将先后迎来德国企业信心调查和美国耐久财(耐用品)数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0816 1.0824 -0.07 -10.59 1.2097
美元/日圆 119.57 119.56 +0.01 -0.09 119.68
欧元/日圆 129.33 129.41 -0.06 -10.67 144.78
美元/瑞郎 0.9548 0.9546 +0.02 -3.95 0.9941
英镑/美元 1.5049 1.5056 -0.05 -3.36 1.5573
美元/加元 1.2142 1.2141 +0.01 +4.51 1.1618
澳元/美元 0.7776 0.7777 -0.01 -4.80 0.8168
新西兰元/美元 0.7576 0.7591 -0.20 -2.83 0.7797
澳元/日圆 92.980 92.980 +0.00 -4.88 97.750
新西兰元/日圆 90.550 90.760 -0.23 -2.96 93.310
英镑/日圆 179.94 180.01 -0.04 -3.46 186.38
澳元/新西兰元 1.0263 1.0237 +0.25 -1.97 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/李爽/白云; 审校 戴素萍/杜明霞/王丽鑫)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。