中股业绩：宝钢一季度净利增长2.5%，同期国内钢铁业重陷亏损境地

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月24日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周五公布一季报，一季度公司实现净利15.47亿元人民币，同比增长2.46%。同期国内钢铁业因需求低迷及环保等约束成本上升，钢铁行业重陷亏损境地。
今年前三个月，宝钢实现营收413.86亿元，同比下降11.47%；每股收益0.09元。季报指出，面对不利的经营环境，公司持续强化购销协同，加大客户服务与技术创新，优化产销模式，紮实推进降本增效工作，加快两翼领域发展，确保一季度较好地完成经营目标。
一季度宝钢完成铁产量536.2万吨，钢产量556.9万吨，商品坯材销量523.9万吨。
季报指出，今年一季度，国内钢材需求持续低迷，原料成本对钢价的支撑力度因矿价大幅下跌而趋弱，同期国内钢铁生产仍然保持较高水平，尽管出口规模有所上升，但整体供需矛盾未有改观。
宝钢周四收报8.79元，过去一个月累计上涨25.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。