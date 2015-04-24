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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月24日-5月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家     规模     发行细节
 4/27   1350   法国              标售国库券(BTF)
 4/27          美国              发售两年期公债
 4/27          意大利            标售零息/BTP债券
 4/28          意大利            标售国库券
 4/28          日本              标售三个月期贴现国
                                 库券
 4/28          日本              标售两年期公债
 4/28          美国              发售五年期公债
 4/29          美国              发售两年期浮息公债
 4/29          美国              发售七年期公债
 4/29          德国     40亿欧   标售五年期联邦公债
                        元       
 4/29          意大利            标售中长期公债
 5/1           日本              加强流动性标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王兴亚；审校 许娜)

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