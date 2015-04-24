全球贸易：TPP谈判代表就六大类别贸易规则达成一致--日政府消息人士

知情人士称，谈判代表已就电信基础设施提供商和服务公司跨国合作的一般规则达成一致。由于该议题比较敏感，因此知情人士不愿具名。

路透获得的文件显示，谈判代表已就协调竞争规则、发放短期商务旅行签证、简化海关手续以及执行贸易协定的技术支持条款达成一致。

鉴于谈判任务巨大，谈判代表将相关工作分成12大类别或主题，但一些类别的谈判比其他类别要容易。