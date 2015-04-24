全球贸易：TPP谈判代表就六大类别贸易规则达成一致--日政府消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
知情人士称，谈判代表已就电信基础设施提供商和服务公司跨国合作的一般规则达成一致。由于该议题比较敏感，因此知情人士不愿具名。
路透获得的文件显示，谈判代表已就协调竞争规则、发放短期商务旅行签证、简化海关手续以及执行贸易协定的技术支持条款达成一致。
鉴于谈判任务巨大，谈判代表将相关工作分成12大类别或主题，但一些类别的谈判比其他类别要容易。
文件显示，关于如何管理这个庞大的跨太平洋贸易区，谈判官员们在某些方面也达成了一致，但有关知识产权的激烈争论仍有待解决。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 许娜/张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。