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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 08:18 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月24日-5月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月24日(五)

吉隆坡/兰卡威--2015年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会(至4月27日)。

4月27日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

4月28日(二)

巴西利亚--巴西央行召开为期两天的货币政策委员会会议。

4月29日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu参加金融研讨会。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

4月30日(四)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1000)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1400)。

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0700)。

5月1日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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