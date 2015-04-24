《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月24日

*工商时报：

--农历年季节因素消除，3月房市人气回笼。台湾中央银行公布台银、土银、合库、一银、华银等五大银行3月新承作购屋贷款为321.53亿台币，月增81.04亿台币。

--兆丰银推大数据，财富管理将领衔打头阵。兆丰金控 董事长蔡友才已指示兆丰银全力推动大数据资料库建置，其中在各事业部门中，财富管理将优先适用，除了兆丰银旗下多达360万户的客户将全部纳入大数据分析的资料库，在兆丰银进行汇款等交易金额超过300万台币的客户更将位列重要的目标名单。

*经济日报：

--行政院会敲定周休二日缩短工时方案，最快明年元旦起，全台劳工每周法定工时将缩短为40小时，不过，公众假日会比现在少七天，劳工与企业得失互见。

--陆委会主委夏立言在立法院表示，他前天下午曾和来台参加三经论坛的大陆国台办副主任李亚飞会面；陆委会发言人吴美红表示，夏立言向李亚飞表达台湾参加亚投行的一贯立场。这也是两岸官方首度针对亚投行事宜当面交换意见。

--房贷利率节节高升，最快4月突破2%水准。五大银行新承作房贷，3月房贷平均利率1.99%，创2009年2月以来的逾六年新高，距离2%大关仅半步之遥，民众购屋负担将愈来愈沉重。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。