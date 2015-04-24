中国经济：顶住下行压力需用宏观政策工具，加大改革开放力度--总理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月24日 - 中国国务院总理李克强周四表示，当前要稳增长，顶住经济下行压力，需要运用宏观政策工具，更需要不断加大改革开放力度。
中国政府网报导称，李克强是周四到兴业银行 福建自贸区福州片区支行考察时做出上述表示的。他称自贸区是新一轮对外开放的推进器，改革会带来最大红利，开放会释放巨大活力。
中国一季度经济增速创六年新低，央行周日宣布超预期降准，显示稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。 （完）
(发稿 王蕾；审校 宿泱韫/林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。