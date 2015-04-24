新闻稿：中国债券市场的违约可能削弱对无差别隐性担保的预期--标普

香港，2015年4月23日—中国公开债券市场一个月内发生的第二次违约正在考验其建立市场导向型金融体系的目标，并且还将削弱投资者对隐性担保的预期。 标准普尔信用分析师黄馨慧表示：“违约频率的上升清楚显示了中国政府积极将金融体系向更为市场化方向推进以及建立风险信用定价的决心。” 2015年4月21日，保定天威集团有限公司（天威集团）宣布，无法支付债券利息，这是首家国有企业旗下实体发生债券违约。天威集团是一家电力变压器和电力设备制造商。本月早些时候，中国科技公司中科云网科技集团股份有限公司（中科云网）未能支付债券的本金和利息。 黄馨慧表示：“我们认为，如果市场对此次违约的反应足以产生系统性影响，天威集团的母公司仍可能立即提供特别财务支持。但我们认为，鉴于违约数额较小以及该公司最近几年糟糕的财务表现，发生系统性影响的可能性极低。” 标准普尔认为，如果天威集团的母公司未能向其提供救助，此次违约会影响投资者对国有企业集团下属所有实体均可获得隐性担保的预期。 黄馨慧表示：“我们预计对国有企业的信用评估将日益集中在个体信用状况和政府支持上。支持的力度及其它因素将取决于国有企业业务部门对其母公司的战略重要性和母公司过去提供财务支持的记录。” 天威集团未能支付境内票据8,500万元人民币（约合1,400万美元）的利息。中国公开债券市场此前的违约仅限于民营企业。天威集团的母公司中国兵器装备集团公司是中央政府控股的一家大型国有企业。中国兵器装备集团公司的业务主要在国防行业。(完)