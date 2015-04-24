永安期货：中国期指主力空头大幅减仓，市场仍处于多头氛围

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月24日的《期货日报》：
周四股指期货三个品种走势分化，主力合约沪深300期指、上证50期指收盘分别下跌0.60%和1.26%，中证500期指收盘上涨0.83%，蓝筹股表现拖累大盘。量能方面，三个品种总持仓量较上日减少8930手至26.35万手，昨日期指资金整体上呈现流出态势。其中，沪深300和上证50期指持仓分别下降12704手和2698手。中证500期指有小幅流入迹象，成交持仓比由上周上市首日的15.54下降至7.80。三个品种中交投相对不活跃的是上证50期指，上市以来成交持仓比均值维持在5.6附近。
主力持仓上来看，沪深300期指空头大幅减仓，前20名主力IF1505合约空单减少10230手，多单减少5037手。IF1506合约空单增加1191手，多单仅增加76手，总净空持仓仍在万手以下的低位。这说明虽然上证指数站上4400点后多头有所犹豫，但目前市场仍处于多头氛围之中。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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