永安期货：中国期指主力空头大幅减仓，市场仍处于多头氛围

周四股指期货三个品种走势分化，主力合约沪深300期指、上证50期指收盘分别下跌0.60%和1.26%，中证500期指收盘上涨0.83%，蓝筹股表现拖累大盘。量能方面，三个品种总持仓量较上日减少8930手至26.35万手，昨日期指资金整体上呈现流出态势。其中，沪深300和上证50期指持仓分别下降12704手和2698手。中证500期指有小幅流入迹象，成交持仓比由上周上市首日的15.54下降至7.80。三个品种中交投相对不活跃的是上证50期指，上市以来成交持仓比均值维持在5.6附近。