国际油市：美国原油价格回落，但周线有望连续第六周收高

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
伦敦布兰特6月原油期货 跌0.08美元报每桶64.77美元；周四结算价涨2.12美元，且盘中触及去年12月10日以来高位。
据也门当地居民称，沙特领导的联军战机周四当天至少对也门发动20次空袭，打击胡塞武装和军事基地。不过沙特称其在缩减袭击规模。
最新估算显示，石油输出国组织(OPEC)上半年日产量比需求高200万桶。
能源生产商与华尔街就油价反弹时间的看法愈发分歧。
生产商预计，每桶约60美元的油价还会维持五年左右。但金融界已经预期油价上行，纷纷抢购能源股，并计划私募股权收购，押注油价周期可能很快转变。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李爽 审校 戴素萍/杜明霞)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。