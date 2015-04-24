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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 08:40 BJT

国际油市：美国原油价格回落，但周线有望连续第六周收高

伦敦布兰特6月原油期货 跌0.08美元报每桶64.77美元；周四结算价涨2.12美元，且盘中触及去年12月10日以来高位。

据也门当地居民称，沙特领导的联军战机周四当天至少对也门发动20次空袭，打击胡塞武装和军事基地。不过沙特称其在缩减袭击规模。

最新估算显示，石油输出国组织(OPEC)上半年日产量比需求高200万桶。

能源生产商与华尔街就油价反弹时间的看法愈发分歧。

生产商预计，每桶约60美元的油价还会维持五年左右。但金融界已经预期油价上行，纷纷抢购能源股，并计划私募股权收购，押注油价周期可能很快转变。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/李爽 审校 戴素萍/杜明霞)

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