新闻稿：中海油“AA-”和“cnAAA”评级获确认；展望稳定--标普

（注：以下中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2015年4月23日—标准普尔评级服务今日宣布，确认对中国海洋石油有限公司（中海油） “AA-”的长期企业信用评级。展望为稳定。我们也确认该公司“cnAAA”的大中华区信用评级体系长期评级。与此同时，我们确认由中海油担保的优先无抵押票据“AA-”的债务评级和“cnAAA”的大中华区信用评级体系评级。中海油为中国第三大石油勘探和生产公司。 标准普尔信用分析师程健表示：“我们确认对中海油的评级，这是因为我们预期该公司有效的成本控制和谨慎的资本支出将帮助其抵御持续低价的市场环境。我们认为未来12-24个月内，该公司的现金流充足性仍将支持其评级，这体现在债务对息税及折旧摊销前利润（EBITDA）的比率或将维持在2倍以下。” 我们仍旧认为，若中海油遭遇财务困境，其获得中国政府及时且充分的特别支持的可能性“极高”。 我们认为，中海油在中国境外的主导地位不太可能受到挑战，这支持我们对其业务状况“出色”的评估。该公司不断增长且多元化的资源储备，令人满意的储备寿命，以及良好的产出增长，也支持我们对其竞争地位强劲的评估。 程健表示：“依据我们当前的油价假设，油价下跌可能侵蚀中海油的利润率，并提高利润率的波动性。但是，由于该公司正削减成本以抵御油价下跌，因此上述波动性不太可能影响我们对其整体业务状况的评估。” 我们认为，中海油降低资本支出目标是应对低油价的谨慎之举。该公司计划2015年将资本支出降至约700-800亿元人民币，大幅低于2014年的1,070亿元。但我们预期2015年该公司的财务杠杆仍将上升，这是因为产生的经营性现金流下降，以及部分资本支出依靠债务融资。该公司包括定期存款和短期理财产品在内的大规模现金头寸为财务杠杆上升提供良好缓冲。该公司的财务杠杆应仍会处在当前评级许可的区间内。鉴于以上因素，我们预期未来两年中海油的财务风险将维持在“较低”水平，并预计2015-2016年债务对EBITDA的比率可能恶化至1.6倍左右，2014年该比率为0.7倍。 我们将对中海油的流动性评估从“强劲”调整至“适当”，这是因为低油价导致该公司产生的运营资金下降。但该公司与银行的关系良好，在信用市场也拥有不错的地位。 对中海油的稳定展望反映对中国主权信用评级（AA-/稳定/A-1+; cnAAA/cnA-1+）的展望。 若我们下调中国的评级，或中国政府由于战略或优先考虑事项变化，对中海油的支持减弱（我们认为不太可能出现这一情形），我们可能下调中海油的评级。 若中海油的个体信用状况评估“a”变差，我们也可能下调其评级。若：（1）油价跌至我们基准情景假设的水准以下，并持续维持在该低水平；或（2）该公司由债务融资支持的收购或资本支出计划变得更加激进，从而提升其财务杠杆，就可能发生上述情形。债务对EBITDA的比率持续高于2倍可能表明出现上述不利情形。 若我们上调中国的主权信用评级，我们可能上调中海油的评级。(完)