主要国家经济指标预测--4月27日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27日(一) 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.5% +1.4% (较上年同期) -1.4% -3.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 0 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 59.2 服务业PMI -- 59.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负17.4 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -7.3% -1.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月24日(五) 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 108.6 108.4 IFO企业现况指数 113.9 112.4 IFO企业预期指数 103.5 104.5 -- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 104.2 -- 1230 美国耐久财订单 3月 +4.0% +0.6% 扣除运输的耐久财订单 -0.2% +0.3% 扣除国防的耐久财订单 +2.6% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% +0.3%(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。