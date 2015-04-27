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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 08:23 BJT

****主要国家经济指标预测--4月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    
    4月27日(一)
    0600 德国进口物价(较前月)                            3月         +0.5%     +1.4%
                     (较上年同期)                                    -1.4%     -3.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 4月           --          0
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           4月初值           --       59.2
                   服务业PMI                                           --       59.2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                    4月           --     负17.4
    2350 日本零售销售(较上年同期)                        3月          -7.3%    -1.8%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
     
    4月24日(五)
    0800 德国IFO企业景气判断指数                         4月        108.6      108.4
             IFO企业现况指数                                        113.9      112.4
             IFO企业预期指数                                        103.5      104.5
    --   美国建筑许可年率(万户)                    3月修正值        104.2        -- 
    1230 美国耐久财订单                                  3月        +4.0%      +0.6%
             扣除运输的耐久财订单                                   -0.2%      +0.3%
             扣除国防的耐久财订单                                   +2.6%        -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单                             -0.5%      +0.3%(完)

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