宝城期货：郑州动力煤期货市场心态偏悲观

以下内容节选自4月24日的《期货日报》：

经过大幅下跌之后的动力煤期货在400元/吨处暂获支撑，MACD指标形成低位金叉，但盘面反弹力度较微弱，均线系统依然构成较强的压力。

本周环渤海动力煤价格指数报收于442元/吨，比前一报告期下降了8元/吨，跌幅略有收窄，但下跌趋势依然明显。业内人士关注电厂日耗能否显着回升，否则煤价难以上涨。

从动力煤期货主力1509合约的资金面来看，在近期的反弹行情中，主力多头缺乏动作，主力空头增减互现，但排行前20名的净空持仓量总体呈现扩大态势，表明市场心态依然偏悲观。

短期内动力煤期货区间振荡的概率较大，近月5月合约下跌空间有限，不过供大于求的基本面仍将主导动力煤期货中期走势，后市远月合约不排除再度下跌的可能。(完)

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