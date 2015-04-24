方正中期：中美库存大增，原油低位振荡

以下内容节选自4月24日的《期货日报》：

目前原油供需面仍不乐观，市场整体供给依然充裕，钻井数量持续下降对美国原油产量影响有限，同时OPEC原油产量仍高于产量配额，而中美原油库存持续增长，库欣地区原油库存接近最大库容量在短期内给WTI原油带来较大的下行压力。不过，下月底美国进入消费旺季，有望给油价带来上涨动力。就短期情况来看，油价难以延续涨势，但抄底资金的介入令其获得一定支撑并限制了油价跌幅。因此，国际油价短期延续低位振荡，未来可期待供需面改善从而推动油价反弹。

当前中国原油战略储备也已接近满仓。去年8月以来，在油价持续下行之际，中国不断提高原油进口量以充实战略石油储备。海关数据显示，自去年8月开始，中国原油进口量基本保持在2500万吨/月，12月进口量达到3027万吨，创历史最高纪录，但受到战略储备库容量的限制，今年前两个月，国内原油进口量有所下降，预计未来进口步伐也将开始放缓。(完)

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