《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月24日

路透香港4月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周四收高20.42,或0.11%,报18058.69点.因和科技股最息息相关的Nasdaq指数创纪录最高收位， 刷新2000年网络股崩盘前创下的前纪录。苹果领涨，该股是近年对Nasdaq指数涨势推动最大的个股之一。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.700 0.27 30246 13.074 1.35 中国铝业 16.690 3.99 106472 5.174 -0.12 中国移动 74.290 0.00 250497 115.150 0.66 中国人寿 73.630 -2.30 84792 38.042 0.77 中石油 131.240 -0.10 35542 10.171 1.10 中石化 91.140 0.49 30081 7.063 0.19 汇丰控股 <HSBC.K 46.110 1.10 2009634 71.471 0.95 中电信 74.220 -1.04 15751 5.752 0.56 中国联通 19.180 1.59 185424 14.865 2.66 兖州煤业 10.320 0.00 23573 7.998 -0.02 华能国际 58.720 -3.50 51091 11.377 2.31 南方航空 49.350 -3.35 25036 7.649 -0.53 东方航空 43.500 -5.06 49016 6.743 14.09 中芯国际 5.460 0.18 7100 0.846 -1.59