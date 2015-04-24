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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月24日

路透香港4月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                    
 美股道琼工业指数周四收高20.42,或0.11%,报18058.69点.因和科技股最息息相关的Nasdaq指数创纪录最高收位，
 刷新2000年网络股崩盘前创下的前纪录。苹果领涨，该股是近年对Nasdaq指数涨势推动最大的个股之一。
                                                                                                    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       168.700    0.27      30246            13.074       1.35
 中国铝业                      16.690    3.99     106472             5.174      -0.12
 中国移动                      74.290    0.00     250497           115.150       0.66
 中国人寿                      73.630   -2.30      84792            38.042       0.77
 中石油                       131.240   -0.10      35542            10.171       1.10
 中石化                        91.140    0.49      30081             7.063       0.19
 汇丰控股            <HSBC.K   46.110    1.10    2009634            71.471       0.95
 中电信                        74.220   -1.04      15751             5.752       0.56
 中国联通                      19.180    1.59     185424            14.865       2.66
 兖州煤业                      10.320    0.00      23573             7.998      -0.02
 华能国际                      58.720   -3.50      51091            11.377       2.31
 南方航空                      49.350   -3.35      25036             7.649      -0.53
 东方航空                      43.500   -5.06      49016             6.743      14.09
 中芯国际                       5.460    0.18       7100             0.846      -1.59

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