《香港报摘》--经济日报4月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--港交所 2012年为收购伦敦金属交易所（LME），发行5亿美元可换股债券（CB），昨日首度有投资者主动转换成分股，由于每股换股价仅157.62港元，以现价计，账面获利88%，最终或引发73亿港元获利沽盘，对股价构成短期压力。
* 其他：
--中国联通 首季业绩略胜预期，但纯利仍跌4.2%至31.6亿元人民币，主因国内营业税改增值税影响。分析指联通的移动业务已走出困境，未来将大力发展4G业务。
--继景顺长城基金成功募集110亿元人民币后，博时基金管理亦发行涵盖沪港深三地基金，瞄准互联互通带来的套利机会，抢占先机。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽；; 审校 杨淑祯)
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