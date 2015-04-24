《香港报摘》--经济日报4月24日

* 头版头条：

--港交所 2012年为收购伦敦金属交易所（LME），发行5亿美元可换股债券（CB），昨日首度有投资者主动转换成分股，由于每股换股价仅157.62港元，以现价计，账面获利88%，最终或引发73亿港元获利沽盘，对股价构成短期压力。

* 其他：

--中国联通 首季业绩略胜预期，但纯利仍跌4.2%至31.6亿元人民币，主因国内营业税改增值税影响。分析指联通的移动业务已走出困境，未来将大力发展4G业务。

--继景顺长城基金成功募集110亿元人民币后，博时基金管理亦发行涵盖沪港深三地基金，瞄准互联互通带来的套利机会，抢占先机。（完）

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