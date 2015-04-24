中港股业绩：中兴通讯一季度净利增42%，汇率波动对业绩影响较大

路透上海4月24日 - 中国大型电讯设备生产商--中兴通讯 周五公布季报，一季度实现净利润8.83亿元人民币，同比增长41.91%。季报并显示，汇率波动对公司一季度业绩的影响较大。

该公司一季度实现营收209.99亿元，同比增长10.21%；每股收益0.24元。在公司三大业务部门中，运营商网络收入增长8.92%，手机终端收入增长6.97%，电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比增长23.38%。

值得注意的是，中兴通讯一季度多项指标均与汇率波动相关：首先是财务费用增近三倍至8.15亿元，主要因为这三个月汇率波动产生汇兑损失；其次是公司对汇率和利率的衍生品投资，产生公允价值变动收益和投资收益，其中光衍生品投资收益就达2.44亿元。

一季度末中兴通讯的衍生品投资总额达54.91亿元，较年初下降19.67亿元，约占公司净资产16.5%，主要品种为外汇远期合约和利率掉期，合约存续期大多至今年底。

公司指出，保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益。

中兴通讯A股周四收报29.28元，过去一个月累计上涨33.8%。（完）

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