《焦点》板球队和宝莱坞明星：中国智能手机商抢占印度市场的新手段

行业观察人士认为，现在聚焦于研发和本地生产将帮助中国企业以较低的成本提供高端产品，从而在印度市场占据有利地位。根据咨询公司Zinnov，印度智能手机市场未来五年每年的增长率将在36%左右。

金立是首批进入印度的中国设备制造商之一，该公司研发部门员工有1,200人，并且料将在印度设立一个生产基地。

就小米而言，Mi 4i智能手机所采用处理器的研发就是由班加罗尔的一个团队领头。雨果巴拉表示，一旦在印度设立了制造厂，小米也可能在当地生产这款手机。

“(Mi 4i)不是进口到印度的中国设计，这是一款针对印度市场而设计的产品，”他说。(完) (编译 张荻/李爽/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰/杜明霞/许娜)