中国新债：民生银行下周二起将发行200亿元二级资本债，期限10年

路透上海4月24日 - 中国股份制银行--民生银行 周四稍晚公告称，将于下周二(28日)起在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币固息二级资本债，期限10年，所募资金用于充实二级资本。

该期债在第五年末附有条件的发行人赎回权，大公国际资信评估对民生银行主体和债项评级均为AAA。

该期债起息日和缴款日同为4月29日，发行期限为4月28日-4月29日。工商银行 、海通证券 、瑞银证券和高盛高华证券为联席主承销商。

民生银行一季报显示，截至3月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.80%、8.82%和10.81%。

二级资本债本金和利息清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与已发行的偿还顺序相同其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。

减记条款方面，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

民生银行A股周四收报10.69元，最近一个月累计涨幅9.53%。(完)

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