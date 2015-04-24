全球金市：疲弱美国数据支撑金价，但周线可能三连跌

不过请领失业金人口增加，以及周四公布的其他数据显示，3月新屋 销售下降且本月制造业活动低迷，均可能加深对美国经济能否从年初的疲 势中强劲反弹的担忧。 该数据冲击美元并提振黄金买气，但美国联邦储备理事会(美联储/FE D)是在6月还是9月升息变得更加不确定。 黄金投资者担心提早升息将降低黄金这个无利息资产的需求。本周金 价下跌近1%，为七周来最大降幅。 市场注意力如今将转向下周的美联储政策会议，以寻求何时开始升息 的线索。 南非全国矿工工会消息人士表示，工会计划下周提出新进人员基本工 资提高75%的要求。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张若琪/杜明霞)