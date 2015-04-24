全球金市：疲弱美国数据支撑金价，但周线可能三连跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
不过请领失业金人口增加，以及周四公布的其他数据显示，3月新屋 销售下降且本月制造业活动低迷，均可能加深对美国经济能否从年初的疲 势中强劲反弹的担忧。 该数据冲击美元并提振黄金买气，但美国联邦储备理事会(美联储/FE D)是在6月还是9月升息变得更加不确定。 黄金投资者担心提早升息将降低黄金这个无利息资产的需求。本周金 价下跌近1%，为七周来最大降幅。 市场注意力如今将转向下周的美联储政策会议，以寻求何时开始升息 的线索。 南非全国矿工工会消息人士表示，工会计划下周提出新进人员基本工 资提高75%的要求。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张若琪/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。