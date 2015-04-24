《交易视点》台债走势疲弱，技术线型转差--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月24日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，受到美债利率前晚往2.0%靠近的影响，市场卖压较前一天积极，10年券 报价较松散，走势相对疲弱。技术线型转差，短线保守看待。十年券104/5期 区间预估在1.53-1.58%，五年券104/6期 预估在1.0%-1.05%。
IRS市场早上随现货利率走高，下午市场转为冷清。三年成交1.07-1.075%，五年成交1.275-1.285%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。