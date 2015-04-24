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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 08:58 BJT

《交易视点》台债走势疲弱，技术线型转差--群益金鼎证券

路透台北4月24日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，受到美债利率前晚往2.0%靠近的影响，市场卖压较前一天积极，10年券 报价较松散，走势相对疲弱。技术线型转差，短线保守看待。十年券104/5期 区间预估在1.53-1.58%，五年券104/6期 预估在1.0%-1.05%。

IRS市场早上随现货利率走高，下午市场转为冷清。三年成交1.07-1.075%，五年成交1.275-1.285%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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