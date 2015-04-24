《交易视点》台债仍在发债空窗期，美债殖利率走势很关键--元大宝来证

路透台北4月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场因上周初领失业金人口意外增加1,000人及3月新屋销售钜幅减少11.4%，使得全球投资人在前一晚抛售相对风险较低的德、美和英国公债后再度进场布局，而希腊债务协商尚未有明确结论也是触使美国公债殖利率下跌的另一因素。美国指标10年期公债 收在1.9470%，与前一交易日殖利率下跌2.5基点。

美联储将于下周展开为期两日的利率会议，在此之前公布的经济数据好坏不一，预料美联储必定不会贸然升息，但美债呈现在靠近区间上缘的弱势整理格局，若向上突破2.0%后可能就是另一趋势开始；而台湾公债在发债空窗期，以美债殖利率走势为依归，短线上仍是区间盘整，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)