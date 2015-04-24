离岸人民币：广东自贸区首只点心债获超额12倍认购，利率降至4.55%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
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路透香港4月24日 - 中国广东自贸区首只点心债获得市场热捧，深圳前海金融控股公司日前发行点心债10亿元，期限为2.5年，获超额12倍认购，创近年离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。
据路透旗下IFR周四报导，前海金控为深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司，是次发债吸引了142家投资机构认购，获逾130亿元认购，超额认购达12倍，最终利率定价为4.55%，较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点（BP）。
前海金控是次债券发行获穆迪Aa3信用评级, 发行后将在香港联交所上市，投资机构类型包括商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、保险公司及私人银行。配售结构为海外商业银行43%、资产管理公司24%、证券公司13%、保险及公共机构11%、私人银行9%。
近期离岸点心债市场一直低迷，发行数量稀少，源于离岸人民币市场流动性趋紧；然本周流动性有所恢复，不过新发行点心债反应最为理想的也仅有4倍超购。前海金控债因是海外首只自贸区概念的人民币债券，且本周离岸人民币流动性缓和，受追捧程度远超市场预期。
是次债券融资一部分用于充实前海金控在香港分公司的资本金，另一部分与5亿元跨境银团贷款共同用于公司在前海的股权投资。
工银亚洲和汇丰银行为全球联席协调人，中信证券、招商国际、国泰君安国际、浦发银行、海通国际和中银国际是联合承销及账簿管理人。
去年12月，珠海大横琴投资有限公司在香港发行15亿点心债，期限三年，票面利率为4.75%，超额认购2倍。该次发行是广东省首家获国家发改委批准的赴港发行的地方城投类企业债券。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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