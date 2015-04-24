离岸人民币：广东自贸区首只点心债获超额12倍认购，利率降至4.55%

路透香港4月24日 - 中国广东自贸区首只点心债获得市场热捧，深圳前海金融控股公司日前发行点心债10亿元，期限为2.5年，获超额12倍认购，创近年离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。

据路透旗下IFR周四报导，前海金控为深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司，是次发债吸引了142家投资机构认购，获逾130亿元认购，超额认购达12倍，最终利率定价为4.55%，较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点（BP）。

前海金控是次债券发行获穆迪Aa3信用评级, 发行后将在香港联交所上市，投资机构类型包括商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、保险公司及私人银行。配售结构为海外商业银行43%、资产管理公司24%、证券公司13%、保险及公共机构11%、私人银行9%。

近期离岸点心债市场一直低迷，发行数量稀少，源于离岸人民币市场流动性趋紧；然本周流动性有所恢复，不过新发行点心债反应最为理想的也仅有4倍超购。前海金控债因是海外首只自贸区概念的人民币债券，且本周离岸人民币流动性缓和，受追捧程度远超市场预期。

是次债券融资一部分用于充实前海金控在香港分公司的资本金，另一部分与5亿元跨境银团贷款共同用于公司在前海的股权投资。

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