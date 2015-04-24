《香港报摘》--信报4月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--港交所 认购证交投连续两日超越正股，为2007年来首见。专业人士提醒，窝轮（认股权证）风险较正股大得多，交易银码不应像买正股般那么大。
* 其他：
--停牌一周的金丰投资 称，已获中国证监会批准，将注入绿地集团100%股权，其股票今天复牌。分析指出这显示全球业务规模最大的房企绿地，离整体上市仅一步之遥。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽；; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。