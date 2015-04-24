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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 11:05 BJT

《香港报摘》--信报4月24日

* 头版头条：

--港交所 认购证交投连续两日超越正股，为2007年来首见。专业人士提醒，窝轮（认股权证）风险较正股大得多，交易银码不应像买正股般那么大。

* 其他：

--停牌一周的金丰投资 称，已获中国证监会批准，将注入绿地集团100%股权，其股票今天复牌。分析指出这显示全球业务规模最大的房企绿地，离整体上市仅一步之遥。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 刘雅丽；; 审校 杨淑祯)

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