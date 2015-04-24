基金产业：Citadel高管将转职管理阿里巴巴高管家族资产--彭博

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月24日 - 彭博引述两名知情人士说法指出，对冲基金业者Citadel常务董事Oliver Weisberg已经辞职，将协助Alibaba阿里巴巴集团控股 高阶主管经营一个家族办公室。
Citadel发言人Mike Geller表示，Weisberg将会在6月底离开这家由Kenneth Griffin主持的对冲基金公司。
一名消息人士指出，Weisberg将会加入由阿里巴巴副董事长蔡崇信在香港成立的家族办公室。彭博指出，该家族办公室也将管理阿里巴巴其他部分创办人的财富。
彭博引述蔡崇信发言人Jim Wilkinson说法指出，蔡崇信计画创办一个投资计画，为一些家族产生长期稳定的回报。
报导称，Weisberg将会与Alexander West共同管理这个家族办公室，West先前一直在经营蔡崇信家族办公室公司Blue Pool Capital。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。