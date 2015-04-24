港报社评：不要让香港堕进无间地狱--信报4月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
立法会主席曾钰成（图）在其报章专栏写了一段对话，意思大概是说，中央政府对于承诺香港2017年可以普选行政长官，可能是悔不当初，如今觉恨错难返，所以「打左灯，向右转」，公开说实现普选是「硬任务」，背后却宁愿让政改方案被否决。
泛民至今坚决说不，理由是「袋住先」等于「袋一世」，他们仍然要争取最理想的真普选。然而这种想法受到温和民主派质疑，例如前立法会议员民主党黄成智，他在本报撰文反问：「否决今次政改方案后，有何证据，中央就更有压力按照泛民的意愿再修订政改呢？否决了，即是要继续向下任仍是小圈子选出来的特首（很大机会仍是梁振英）争取，这个全没有认受性的特首，何来动机来再修订政改呢？这样的说法是：向一个全无认受性的人争取普选，是容易过向一个经筛选下由全港选民投票选出来的特首争取！这是什么逻辑？」
假设方案否决了，特首得票仍然只是几百张，争取普选的过程与模式几乎肯定跟目前的情况没有性质上的差别，只会有程度上的恶化，香港在这样一位特首的五年任期之内，可以预见将会陷入重重复复的无间地狱，二元对立的社会撕裂无法融合。
如果否决了政改方案确实有机会争取到尽善尽美的选举制度，相信热爱民主自由的香港人无不鼎力支持，巴不得明天就否决让不完美的方案扔进垃圾桶。问题是，可以吗？不要一个烂橙，也许扞了当下的尊严，然而保留一个更烂的橙，等于换来五年的屈辱。两害相权取其轻，不要让香港堕进无间地狱！(A02)
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