港报社评：香港就业表面稳，不患寡患不均--经济日报4月24日

香港失业率持续低企，惟在旅业续吹淡风下，旅游零售等行业压力渐增，或损基层就业；但股楼市场畅旺有利创更多中高层职位，今年香港整体就业料稳，却存贫富悬殊恶化之忧。

港府昨公布截至今年3月的最新失业率为3.3%，已连续9个月低企在此水平，且总就业人数和劳动人口按年皆见增长。惟整体就业市场续旺，虽处全民就业水平，实潜藏隐忧。

此因整体失业率虽稳，但不同行业的就业状况渐强弱互见，就如在旅游零售业吹起淡风下，吸纳了大量基层劳动力的零售业，失业率便有所上升；但另一边厢，在香港股市交投大旺、楼市尤其一手楼销情理想下，有助增金融地产等行业的招聘意慾，创造更多中、高层职位。

就业市场的微妙变化，对今年香港经济走向实存启示。在港元价随美元续强，加上内地客消费模式转变、反水货行动影响内地客来港意慾等多重负面因素叠加下，香港旅游零售等行业的经营压力势续增加，或多或少将影响基层就业机会。

然而，在金融地产等行业向好，相关中、高层职位增加下，今年整体失业率未必会明显上升，且本地消费动力亦应不俗，可一定程度抵销旅业放缓对消费市道与相关行业的冲击。关键是业界能否更敏捷转身，由过去主攻旅客消费，转攻过去被忽略的本地消费，以纾缓旅客外来消费减少的痛楚。

就业市场趋向两极化，恐惹不患寡而患不均之忧。一边厢基层雇员风光渐减，甚至有失业或需另谋他就的风险，生活重担与怨气有增无减；另一边厢中产与高收入人士，除个人资产随股楼市场繁荣水涨船高外，亦成就业环境变化的最大得益者。

如此恐令香港已相当严重的贫富矛盾，变得更为尖锐，增添社会不稳因子，若处理不善，恐惹各阶层间的更大摩擦。

故港府除应紧盯经济大气候对整体就业市场的影响，更须密切留意各行各业的小气候对不同阶层雇员，尤其基层雇员的冲击。莫因失业率表面低企、消费市道表面平稳，就轻视贫富差距扩大对香港社会带来的隐患。(A12)

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