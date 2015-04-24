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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 09:48 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初升逾2角，随韩元走高且台股强升

路透台北4月24日 - 台币兑美元 周五盘初升逾2角，随韩元 走高，且台股大涨逾1%，盘中冲破9,900点整数关卡。

台股盘初大涨，最高抵9,961.31点，本地时间09:36，升1.22%报9,916.79点。若该指数收于9,912点上方，下一道主要目标位将是10,000点关口。已至少有15年未触及该水准。

同时间，台币则升1.98角报30.933，台币盘中最高位30.924，也创下逾五个月以来的高位。前高在2014年11月19日，当日高位在30.876。

韩元兑美元 则报1,078.9，前日收在1,082.2。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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