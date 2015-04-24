台湾汇市：台币兑美元盘初升逾2角，随韩元走高且台股强升

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月24日 - 台币兑美元 周五盘初升逾2角，随韩元 走高，且台股大涨逾1%，盘中冲破9,900点整数关卡。
台股盘初大涨，最高抵9,961.31点，本地时间09:36，升1.22%报9,916.79点。若该指数收于9,912点上方，下一道主要目标位将是10,000点关口。已至少有15年未触及该水准。
同时间，台币则升1.98角报30.933，台币盘中最高位30.924，也创下逾五个月以来的高位。前高在2014年11月19日，当日高位在30.876。
韩元兑美元 则报1,078.9，前日收在1,082.2。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。