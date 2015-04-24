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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 09:53 BJT

《独家新闻》法国政府致信雷诺老板，为自己增持辩护--消息人士

“他明确指出，并不是政府在打破这个平衡，”一名消息人士称。“言词间有警告意味存在。”

这一僵局出现的时间正值敏感时期，目前戈恩正在推进一项雄心勃勃的雷诺-日产融合计画，并由少数几个他近期指派的副手所主导，这加深了雷诺工程师的不安情绪。

负责整个联盟运营工作的四名主管中，有三名是日产的高管，法国官员在谈及政府持股增加时亦提到这点。

一名日产发言人不愿说明周四董事会会议是否有讨论可能采取的报复措施。

过去曾经考虑过的重新平衡合作关系的措施，包括日产增资或是雷诺持股降至40%以下。这两项举措都有可能激活日产在雷诺的表决权。(完) (编译 张涛/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 张荻/白云)

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