《独家新闻》法国政府致信雷诺老板，为自己增持辩护--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“他明确指出，并不是政府在打破这个平衡，”一名消息人士称。“言词间有警告意味存在。”
这一僵局出现的时间正值敏感时期，目前戈恩正在推进一项雄心勃勃的雷诺-日产融合计画，并由少数几个他近期指派的副手所主导，这加深了雷诺工程师的不安情绪。
负责整个联盟运营工作的四名主管中，有三名是日产的高管，法国官员在谈及政府持股增加时亦提到这点。
一名日产发言人不愿说明周四董事会会议是否有讨论可能采取的报复措施。
过去曾经考虑过的重新平衡合作关系的措施，包括日产增资或是雷诺持股降至40%以下。这两项举措都有可能激活日产在雷诺的表决权。(完) (编译 张涛/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 张荻/白云)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。