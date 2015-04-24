《独家新闻》法国政府致信雷诺老板，为自己增持辩护--消息人士

“他明确指出，并不是政府在打破这个平衡，”一名消息人士称。“言词间有警告意味存在。”

这一僵局出现的时间正值敏感时期，目前戈恩正在推进一项雄心勃勃的雷诺-日产融合计画，并由少数几个他近期指派的副手所主导，这加深了雷诺工程师的不安情绪。

负责整个联盟运营工作的四名主管中，有三名是日产的高管，法国官员在谈及政府持股增加时亦提到这点。

一名日产发言人不愿说明周四董事会会议是否有讨论可能采取的报复措施。