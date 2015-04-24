芝加哥期市：玉米下挫恐创近三个月来最大单周跌幅，但大豆涨逾1%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 501.25 0.00 +0.00% +0.45% 508.99 41
CBOT玉米 370.00 -0.75 -0.20% -0.67% 380.40 35
CBOT大豆 980.00 0.00 +0.00% +0.80% 972.66 63
CBOT稻米 $10.31 $0.01 +0.15% -0.82% $10.81 45
美国原油 $57.60 -$0.14 -0.24% +2.56% $50.90 71
汇率
欧元/美元 $1.082 $0.000 +0.00% +0.92%
美元/澳元 0.779 0.001 +0.14% +0.48%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛/李爽/张若琪)
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