重发-港报社评：《大时代》重播引热议电视靠炒冷饭真悲凉--明报4月24日

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亚视不获政府续牌，只能营运至明年3月底；事态发展至此，则为香港免费电视前景提供了两方面机会。一方面是生意人看到商机，有财团提出申请免费电视牌照，要在电视产业大饼分一杯羹。另一方面由于亚视弱势，长期以来无线一台独大，业界缺乏真正竞争，导致节目质素每况愈下，市民普遍渴求新力军加入竞争，引入创新思维，推动产业进步。

数年前，有主事官员也想改变免费电视一潭死水的局面，因此向港视发出信息，变相「邀请」港视申请免费电视牌照；那便是港视在牌照未到手，即已大举投资、招兵买马的部分原因。至于港视牌照触礁，则是另一个故事了。

近日，无线回放《大时代》，深夜时段首集最高收视达6.4点（观看人数41万），在股市畅旺声中引发「丁蟹效应」热议；由公众的反应，不能否认无线中人对市场触角敏锐。不过，从另一个角度审视此事，无线没有新创作，要靠回放23年前的剧集来响应社会脉动，公众与无线「合演」这出「现实处境剧」，其实十分悲凉。电视产业理应日新又新，亚视倚赖回放维持生命，无线则要靠耍噱头、炒冷饭吸客，香港免费电视现况之低迷，节目质素的水平，于此可见一斑。

打破无线变相的寡头垄断，刺激制作多元化，有助本地创意产业发展。港视要在电视产业大展拳脚的企图心已经毋庸置疑，机会又摆在政府面前，若把握得好，可以为电视产业注入新动力，使珍贵的大气电波不再浪费，而是为公众提供优质电视节目和相关服务。(A04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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