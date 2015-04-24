港报社评：打好“民意战” 促立会通过普选方案--文汇报4月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
特区政府在公布政改方案后，问责团队将总动员到全香港18区进行宣传。行政长官梁振英昨天表示，示威者大肆干扰官员落区，反映有人心虚，怕官员接触市民。
政改方案公布后，政府以「一定要得」为口号宣传政改，三司十二局周六会全员上阵，乘巴士巡游港九新界宣传，包括行会非官守成员在内的问责班子则会在未来两个月「轮更」宣传，政改三人组则主力在周末出动，并会与建制政党、地区居民联会及社团等合作在地区宣传。
反对派对政府展开「民意战」心虚理亏，进行两手反扑。一手是对官员落区进行狙击、侮辱、谩骂。狙击官员落区不仅是反民主的非法暴力行为，而且暴露反对派对政府展开「民意战」十分害怕，企图阻拦政府的「民意战」。但这恰恰说明，政府展开「民意战」击中反对派要害，应该深入开展下去。
反对派另一手是在全港各区展开「反袋住先」宣传运动。反对派饭盒会召集人梁家杰声称宣传攻势可「一波到尾至投票」。这其实是反对派进行的「民意战」。反对派一方面狙击政府的「民意战」，另一方面却开展反对政改的「民意战」，这是只许反对派放火不许问责团队点灯的霸道行为。
多个民调都显示，支持依法落实普选的比例，持续上升至稳占60%或以上。反对派内部也就政改问题进行过民调，结果亦有超过50%的受访者支持通过政改。反对派「反袋住先」悖逆支持依法落实普选的主流民意，这注定了反对派反对政改的「民意战」难逃失败的命运。(A06 )
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