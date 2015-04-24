《焦点》美股闪崩肇事交易员性格急躁，极度追求速度

萨劳很快地换了一轮帮他结清芝加哥商业交易所(CME) 交易的经纪商，和目前已破产的明富环球(MF Global)、Marex、Knight Futures以及R.J. O'Brien等业者往来。萨劳当时是CME的会员。

R.J. O'Brien发言人表示，公司“并未参与萨劳的交易决定，”并称公司已配合当局调查。

一些电子邮件显示，他为赢得一些公司的支持费尽周折，这些公司对于与萨劳做生意深表怀疑。

他在2012年5月向期货经纪公司FC Stone的合规部门发送电子邮件，用沮丧的语气写道，“我只能说，我真的不理解你们合规部门的想法，为何开个账户要用那么长时间。”

萨劳还说，他在波动较大的日子交易最成功；如果FC Stone动作快点，“单单本周”他可能就已经为该公司挣了至少15,000美元了。FC Stone拒绝向路透置评。(完) (编译/审校 白云/许娜/王丽鑫/王颖/蔡美珍/张明钧)