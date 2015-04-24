港报财经评论：新高处处，港股太落后--信报4月24日

新高处处，港股太落后/习广思

富时环球指数近日已创历史新高，亚洲的日经指数突破2万点，创15年新高，南韩KOSPI也是历史新高，昨天中国台湾加权指数亦升近多年高位1万点；相比之下，恒生指数目前仍在28,000点争持，距历史高位32,000点仍较远，算是颇为落后，应该还有不少上升水位。

恒指昨天在中资股回吐下，微跌0.38%，收报27,827点，国指则跌1.31%。世界潮流浩浩荡荡，港股相对落后，后市仍是逢低吸纳。昨天中资股小休，但香港券商股及银行股升势仍在。

中证监副主席姜洋一句话，说正积极研究“台沪通”，令中国台湾加权指数昨天升了1.92%，表现冠绝亚股，当地证券及银行股更炒到飞起。“沪港通”的威力已有目共睹，台股的日均成交额远低于港股，昨天已算甚旺，股票成交额只有1,318亿新台币，相当于330亿港元。

若果中国内地资金真的能跨海入台，这个小氹自然会水浸。看看中国台湾加权指数季度走势图，可见上世纪七十至八十年代是台股的黄金期，当地经济起飞，股市升势持续。踏入九十年代，大陆开放，台资纷纷把厂房搬到大陆，宝岛经济空洞化，整整25年间，股市一直受制于万点水平，形成一个平顶三角形。

随着中国内地经济规模不断扩大，陆资倒转头走到中国台湾投资，本来是十分正常的趋势，但碍于政治因素，陆资进台困难重重，两岸的服务协议受到岛内激烈反对，其后演变成太阳花运动，协议至今仍无法落实。看来“台沪通”要开通，须先跨过政治的屏障，难度不少。

中国台湾金管会主委曾铭宗回应时说，“台沪通”牵涉层面广，必须在中国台湾内部有共识后，才能进一步推动。他指出，两岸资本市场合作，可以先就指数相互授权等着手，由近而远，由简单到复杂，一步一步来。所以，“台沪通”暂时仍是得个讲字，一切都要等明年中国台湾总统大选有结果后，两岸经贸发展前景才会明朗。不过，“台沪通”概念已足以吸金，昨天外资流入台股的资金净额达7.4亿美元。(B02)

美股异升，美元更强/苏子

从日线图上看，标普500指数期货（ES）目前正处于自去年10月中旬的1,813点低位的上升浪里运行。踏入去年12月上旬后，ES的升浪其实已转为极为反覆的走势，而此走势已令不少分析师及投资者不约而同开始猜测美股即将见顶回落，甚至出现由牛转熊的逆转走势。

结果呢？上述的预期当然是落空了，因为目前ES仍然处于接近历史高位附近争持。值得留意的是，自2月上旬开始，ES在日线图上正在营造一个上升三浪的形态，由于此形态处于去年10月中旬开始的上升浪的顶部，故此形态其实是一个延伸形态；换言之，即ES已有极高机会突破2月25日的2,117.75高位阻力再创历史新高，随后将朝着2,224点目标阻力迈进。

目前美股其实正处于异常的大升市里运行。异常是指目前美股的升市是在成交不断收缩下出现的，正正由于此异常情况，因此成功使近数年来市场上不断有人猜测美股即将见顶，加上预期美国即将进入加息周期，故一些投机者更因此大举入市建立短仓，最后招致严重损失。

既然市况是属于异常，因此投资者也须要采取不按理出牌的策略入市，即在美国即将进入加息周期前，可以完全忽略加息对股市不利的传统思维，反而更可以应视之为利好股市的因素——因为只有经济好，有通胀压力，才有加息需要，因此ES稍后破顶再升的可能性甚高。而且美国经济好再加上加息自然亦吸引到全球资金流入美元区，这自然对目前美元的强势更加火上加油了。结果美国加息后，预料会出现美股及美元继续上升的现象。

因此，已争持多时的美元兑日圆，稍后若能持续保持在目前已汇聚一起的10天、20天、50天及100天平均线以上波动及收市，配合届时美股及美元整体走势亦见向上作出较大突破，相信突破上周的120.84日圆高位阻力只是时间问题。若美元兑日圆可以顺利突破上周的高位阻力收市，预料随后将会跟随美元的整体强势，继续走高，最终定能突破2007年的124.16日圆高位阻力。(B14)

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