港报财经评论：预防震荡，买高息股--经济日报4月24日

预防震荡，买高息股/林瑞芬 恒指始终未能上企28,000，昨收报27,827，跌106点，波动市，中轴26,400支持，上企28,000方能大踏步。国指昨收14,478，跌191点，仍然受制阻力15,000，是留力还是需要准备A股突如其来的调整，有待观察。 早前比较内银股走势，发现中行 的升势领先于同业，已率先突破2007年高位，其中原因之一与市场看好其子公司中银香港 的业务前景有关。最新据大摩报告研究指出，中银香港拥有全球最大的证券业务，2007年股市畅旺时其证券交易业务收入一度占非利息收入的48%，2014年度已见回落至22%，但监于北水南调才刚开始，看好第二季开始得益港股畅旺而提升非利息收入。

假设2015年港股日均交投额为1,125亿港元，较去年增加60%的话，该行自交易的收入则可望按年上升75%，2015年度其每股盈利有可能增加13%至2.63港元，此预测水平高于目前市场综合平均预测数，故大摩因应盈利的上调而将其目标价由32.25港元提升至36港元。以该行历年维持稳定派息接近50%计算，2015年度每股股息为1.31港元假设的话，36港元的目标价，预测息率都接近4厘。 综合各券商近期对该行目标预测，里昂看34港元算最乐观，大摩此上调目标更为乐观，现价30.9港元较目标价有16.5%的想像空间，或许投资者嫌上升水位不多。不过，其高逾4厘的股息率又够稳阵提供安全网，也是适合在预期大波动市况下稳健出击之蓝筹选股。二来，该行早前被传可能出售南洋商业银行，美银美林估若事成，有望派发每股3.1港元的特别股息，具潜伏的催化剂，稳中亦有惊喜可能。买卖建议，候近29港元收集，28港元止蚀。

预期炒AH股折让收窄的发展趋势下，只是因H股低于A股而大注跟进，可能犯技术性错误。点解，据中信证券解说，在实行“免费期权”策略中，不应只单独考虑折价率大小。还要结合高股息率提供的持续现金流更能增强交易的性价比。持有同时具有高折价、高股息率特征的H股，“免费期权”的价值就不依赖于折价率的立即收敛。在折价暂时不收敛的情况下，高股息不但长期能持续提供高于A股的Alpha，而且能通过再投入不断降低成本。(B05)

华能今年盈利料双位数增/余少文 中国内地股市异常反覆，累及国指14,800得而复失。在中国内地经济放缓下，电力需求降，无阻华能国电 首季多赚逾20%，料全年盈利可保双位数增长，但明年会放缓。A股昨反覆靠稳，上证综合指数高低波幅逾85点，收市升16点，报4,414，沪深300指数微升1点，报4,740，沪深两市成交近1.7万亿人民币，而国企指数则先升后跌，全日跌191点或1.3%，收14,478，成交320亿人民币，有33%主板H股逆市上升；红筹指数升16点或0.3%，收5,518，成交121亿人民币。 尽管上证继续创近七年高位，但震荡加剧，并传导至国指身上，国指昨曾高见14,862点，最后倒跌收场，由全日高位计，跌幅达384点。乐观看，大市在现水平震荡，资金仍流入，震荡只是震仓而已，待结束震荡便可继续先前升势；悲观是大户趁资金流入而高位减持，故出现震荡走势。

经济层面上，当然是差，如昨日公布的4月汇丰中国制造业PMI预览值只有49.2，连续2个月下跌和低于50的分水岭，由于这指数以中小企为主，也符合官方3月中小企PMI指数下跌的走势。即使报道指新出口定单分项指数重上50及创4个月高位，但新定单分项指数降至49.2，也连续2个月收低于50，反映4月制造业情况未有改善。 实际上，经济差，电力需求也降，虽然3月社会用电量环比升24%，但2月和3月社会用电量皆按年下跌，首季用电量只微升0.8%，主要靠1月急升13%所支撑。只是见到华能首季收入跌6%至323亿人民币，盈利则升21%至50亿人民币，则是意料之外，因为业绩好过预期，故股价日前走高，昨回吐近4.6%，收11.12港元。

华能首季盈利有双位数增长，主要是成本降12%，营业利润升23%至77亿人民币，业绩亦透露首季经营活动产生的现金流入净额升34%，便是因为支付的燃气款和材料款同比减少所致。所以华能及其他火电股，只要煤价未来9个月续下滑，余下三季盈利也有望如华能首季般，收入减少而盈利双位数增长，抵销用电量下跌。(B06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘