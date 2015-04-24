中国证券：将提高印花税和恢复资本利得税等均属虚假信息--证监会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月24日 - 就周四微信群纷传多部门拟提高印花税、恢复资本利得税等传言，中国证监会周五早发布微信称，该传言为虚假信息，希望投资者要仔细辨析信息来源，不要误传误报。
证监会微信还表示，对编造传播虚假信息、扰乱证券市场运行秩序的，证监会将依法予以查处。
昨日微信群中，有一条热门信息称多部门联合开会，认为股市已出现局部泡沫，建议提高印花税，恢复资本利得税，要求控制杠杆风险等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。