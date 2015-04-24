《中国债券市场每日交易备忘》--4月24日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券 业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约 先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。 --中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大 新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。 --中国国务院总理李克强周四表示，当前要稳增长，顶住经济下行压力，需要运用宏观 政策工具，更需要不断加大改革开放力度。 --中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券 业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约 先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次