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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 09:39 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月24日

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    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
      
    --中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券
业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约
先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。 
    --中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大
新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。 
    --中国国务院总理李克强周四表示，当前要稳增长，顶住经济下行压力，需要运用宏观
政策工具，更需要不断加大改革开放力度。 
    --中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券
业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约
先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。 
(完)           
    
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