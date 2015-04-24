中国经济：鼓励国家级新区借鉴上海自贸区经验，支持多种融资方式--发改委

路透北京4月24日 - 中国国家发改委等四部委发文称，鼓励国家级新区借鉴上海自贸区经验，推动体制机制改革、对外开放，和贸易自由与投资便利等，各新区要增加基础建设投资资金，并支持新区符合条件的企业通过发行企业债券、中期票据、保险信托计划等多种融资方式筹集建设资金。

刊登在发改委网站关于促进国家级新区健康发展的指导意见提出，要求各新区增加基础建设投资资金，完善基础设施和公共服务设施建设，加快推进新区对外联系的跨区域重大基础设施建设。并保持经济增长速度在比较长的时期内快于所在省区、市的总体水平，成为全方位扩大对外开放的重要窗口。

意见提到，近年来，新区对促进经济发展、扩大对外开放、推动改革创新发挥了重要作用，但部分新区仍不同程度存在着规划执行不严、土地等资源节约集约利用程度不高、产业竞争力不强、体制机制创新不足等问题。

意见并称，要优先安排新区开展重大改革试点，建立健全权力清单制度，加快推进新区财税体制改革。强化新区金融支持，完善金融服务体系。鼓励银行业金融机构加大信贷投放力度，创新金融产品。

同时，发改委还鼓励开发性金融机构通过提供投融资综合服务等方式支持新区发展。完善投融资体系，鼓励央企、省属国企业和民营企业等各类投资主体参与新区建设发展。

在推进体制机制创新方面，将加大国家级新区简政放权的力度。重点扩大新区在投资项目建设、外商投资项目立项、矿产资源开发利用、城市建设等方面的审批、核准、备案和管理权。要求新区辐射带动区域发展，推动产城融合，加强区域互利合作，支持新区与省内外有条件的地区建立“飞地经济”、“战略联盟”等合作机制。

国家级新区是中国于上个世纪90年代初期设立的一种新开发开放与改革的大城市区。1992年中国改革开放后，国家级新区成为新一轮开发开放和改革的新区。

截止目前，全国共有11个国家级新区：上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、甘肃兰州新区、广州南沙新区、陕西西咸新区、贵州贵安新区，青岛西海岸新区、大连金普新区和四川天府新区。其中浦东新区、滨海新区系行政区，设立区委区政府，其余新区都是行政管理区，只设立管理委员会。（完）

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