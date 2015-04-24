《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日

**上海证券报**

--中国保监会信息显示，鸿商产业控股集团从中国邮政集团、法国国家人寿手中受让中法人寿50%股权。鸿商集团旗下控股一家上市公司洛阳钼业 。

**证券时报**

--*ST二重 称，股东大会通过主动终止上市议案，公司将撤回在上交所的交易，经批准后转而申请在全国股转系统(新三板)交易。

--上港集团 称，正在研究收购上海锦江航运(集团)部分股权。由此，招商局集团与中外长将通过上港集团收购锦江航运完成曲线合作，令目前正在发酵的四大航运集团合并传闻再度升温。

--阳光城 拟以15.56元/股非公开发行2.89亿股A股，募集45亿元用以补充公司四个地产项目建设资金。本次定增唯一认购对象为中民投旗下公司--上海嘉闻，交易完成后，后者将持有阳光城18.27%股份，成为最大单一股东。

**第一财经日报**

--停牌多日的金丰投资 称，其重大资产置换及发行股份购买资产等事项获得证监会批准通过。标志着绿地这家全球业务规模最大的房地产企业即将实现整体上市。

**21世纪经济报道**

--有投资者称，其购买的江苏大宏纺织集团股份有限公司2013年发行的中小企业私募债“13大宏债”，本应于上周日(19日)到期兑付本息，但至今未收到本息，已出现实质性违约。

--安徽省政府通过加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见，同时准备扩大产业投资基金规模，鼓励市级政府设立子基金，省级基金通过参股子基金的方式，对企业、项目进行投放，来引导产业发展。据当地官员透露，省级基金盘子初步定在200亿以上。(完)