中国债市动态：长债收益率续涨曲线略增陡，新债发行过密等施压

路透上海4月24日 - 中国银行间债市周五早盘长债收益率小涨，短债则受益于资金价格走低持稳。除悬而未决的地方债发行外，本周起政策性银行债招标密度有所提高，加之未来新股发行也增压，收益率曲线弱市中略增陡。

利率互换(IRS)市场早盘总体变化不大，因跌破2.5%关口的七天期回购加权利率对其形成支撑；国债期货主力合约与现券同步，价格均下行。

新债方面，财政部20年国债中标利率虽明显高于预期，但因该期限券种流动性极差，二级市场关注度不高而影响不大；国开行上午招标的四期债，收益率多与二级水平接近，也未引明显波澜。

上海一保险公司交易员称，新债及获利盘压力，导致早盘长债收益率续涨，惟短端情况稍好，“短的有资金(价格低)拽着呢。”

政策性银行债的主要发行人--国开行本周打破一周多发行一批新债的惯例，于周二和周五两次共发行九期债；农发行也不甘落后，在下周一招标240亿元人民币三期债的基础上，今日公告新增下周三再发三期，规模同为240亿元。

另外，今日午后还有进出口行将发行至多120亿元三期固息债，期限为三年、五年和10年。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价 在3.8900%/3.8000%，上日尾盘为3.8500%/3.8000%。