更正-台湾股市：早盘继续上扬，周四创下七年半最高收位

(更正：第二段“0171GMT”有误，应为“0117GMT”) 路透台北4月24日 - 台湾股市周五早盘上升，在上日创下七年半收盘 高位后继续走高，跟随隔夜Nasdaq市场的涨势。 0117GMT，台股加权股价指数 上涨1.6%报9,951.29点，周四收 升1.9%并创出七年半收盘高点。 若该指数收于9,912点上方，下一道主要目标位将是10,000点关口。 已至少有15年未触及该水准。 电子类指数 大涨2%，金融保险类指数 扬升1%。 Apple Watch主要供应商大多走坚，因市场预期该产品将供不应求。A pple Watch定于周五在全球开始发售。 Apple Watch的台湾供应链包括基板和印制电路板等器件生产商，以 及最终产品的组装厂商。(完)