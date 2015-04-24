更正-台湾股市：早盘继续上扬，周四创下七年半最高收位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：第二段“0171GMT”有误，应为“0117GMT”) 路透台北4月24日 - 台湾股市周五早盘上升，在上日创下七年半收盘 高位后继续走高，跟随隔夜Nasdaq市场的涨势。 0117GMT，台股加权股价指数 上涨1.6%报9,951.29点，周四收 升1.9%并创出七年半收盘高点。 若该指数收于9,912点上方，下一道主要目标位将是10,000点关口。 已至少有15年未触及该水准。 电子类指数 大涨2%，金融保险类指数 扬升1%。 Apple Watch主要供应商大多走坚，因市场预期该产品将供不应求。A pple Watch定于周五在全球开始发售。 Apple Watch的台湾供应链包括基板和印制电路板等器件生产商，以 及最终产品的组装厂商。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。