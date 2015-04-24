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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 09:52 BJT

金属期市：伦铜小升，亚洲股市强劲予以支撑

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。 这表明中国经济形势仍在恶化，尽管央行连续大举放宽政策。

随着中国建筑热潮降温，来自建筑商的铜订单放缓；一些年度合约买家寻求推迟交货；并且本周数据显示，中国买入创纪录的半成品铜精矿，而非长期以来占据全球贸易主流的成品铜精矿。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张若琪/杜明霞)

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