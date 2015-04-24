金属期市：伦铜小升，亚洲股市强劲予以支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。 这表明中国经济形势仍在恶化，尽管央行连续大举放宽政策。
随着中国建筑热潮降温，来自建筑商的铜订单放缓；一些年度合约买家寻求推迟交货；并且本周数据显示，中国买入创纪录的半成品铜精矿，而非长期以来占据全球贸易主流的成品铜精矿。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张若琪/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。