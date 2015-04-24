《香港报摘》--其他报纸重要消息4月24日

*明报：

--据《华尔街日报》引述知情人士称，阿里巴巴集团 副主席蔡崇信等一众元老人物正准备在香港筹备一家规模数十亿美元的家族办公室，为他们一众高管进行财富投资，预计今年夏天正式建立，正好为上市后解禁的资金提供“后路”。

*苹果日报：

--内地传媒引述消息指，中银监正检视安邦保险的股东资格，一旦股东资格获批，民生银行 董事会就能启动换届，同时解决行长、董事等人事变动问题。

*东方日报：

--内地生物材料生产商上海昊海生物科技 昨午截止招股，市场消息透露，其初步已录得逾176倍超额认购，冻结资金逾417亿港元，市传倾向上限59港元定价，集资23.6亿港元。

*文汇报：

--TCL通讯 与TCL多媒体 昨公布首季度业绩。TCL通讯录得纯利1.85亿元，较去年同期多赚4.71%。在苹果今起发售Apple Watch之际，TCL旗下智能手表TCL Watch今季将于美国率先问世，定价149美元。（完）

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