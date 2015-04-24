中国经济：下行压力较大，保持经济平稳运行有较大政策空间--发改委

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月24日 - 中国国家发展改革委周五表示，中国经济下半年放缓趋势还在延续，保持经济平稳运行有较大政策空间，近期还会推出一批重大工程投资包。
“从目前的情况来看，政策预研储备还是比较充分的，还有较大的政策空间，”发改委经济运行局局长李仰哲在发布会上称，政策工具箱里所储备的相关政策工具较充足，只要应对得当，能够保持经济运行在合理区间。
发改委综合司副司长丛亮在同一场合表示，中国经济下半年放缓趋势还在延续，很多领域增长动力青黄不接。
中国经济有下行压力但没有惯性下滑，稳增长举措会助其有所改善。有信心把中国经济增速保持在7%左右。
投资司副司长罗国三则表示，发改委会同有关方面和地方、企业已经开展了一些工作，近期可能会推出新的一批重大工程包。
他表示，会根据实际情况，不断充实完善和动态调整的重大工程包，把一些符合方向、具备条件的重大项目及时补充进来，形成“四个一批”，即“实施一批、核准一批、储备一批、谋划一批”。
中国一季度经济增速创六年新低，中国央行于周日超预期降准，显示稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。（完） (发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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