新债招标：中国20年固息国债中标利率4.09%，远高于预期--业内人士

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透上海4月24日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率4.09%，远高于此前3.93%的市场预测均值；该期债的投标倍数为1.59倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为3.9213%。
今日招标国债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债4月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。