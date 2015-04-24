新债招标：中国20年固息国债中标利率4.09%，远高于预期--业内人士

路透上海4月24日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率4.09%，远高于此前3.93%的市场预测均值；该期债的投标倍数为1.59倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为3.9213%。

今日招标国债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。