中国个股：阳光城拟定增募资45亿元，由中民投旗下公司独家认购

路透北京4月24日 - 停牌近一个月的中国地产开发商--阳光城集团股份有限公司 周五公告称，拟定向增发A股募集资金45亿元人民币，用于投资四个地产项目；本次定增由上海嘉闻独家认购，后者为中国大型民营企业--中国民生投资旗下公司。

公告称，拟以每股15.56元非公开发行2.89亿股A股，募集资金将投资上海杨浦平凉路项目、上海唐镇项目、杭州翡丽湾项目和西安上林雅苑项目。

公告显示，此次定增认购对象上海嘉闻系中民嘉业全资子公司，而中民嘉业控股股东为中国民生投资。上海嘉闻将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，认购完成后上海嘉闻将持有阳光城18.27%的股份。

该公司表示，本次定增完成后其股东结构不会发生变化，阳光集团仍为公司控股股东。此次定增预案还需获得股东大会批准，同时还需报送中国证监会等监管部门核准。

中民投去年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股企业资产总额近1万亿元。

阳光城今日复牌后即封住涨停价，报22.07元。（完）

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