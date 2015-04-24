两岸关系：国共两党领导人将于5月初在北京会面--新华

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月24日 - 中国官方媒体--新华社周五表示，台湾的中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率国民党大陆访问团赴北京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。
这是国民党首次现任党主席赴北京首次参与国共论坛。国民党也发布新闻稿称，主席朱立伦将在5月4日会晤中共中央总书记习近平。
台湾民进党主席蔡英文已于4月中旬正式宣布，将代表民进党参选2016年总统大选。她并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。
目前台湾的执政党--国民党在去年底的地方首长选举大败，总统马英九因此辞去国民党党主席一职。由目前声势较佳的现任新北市长--朱立伦接任。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。