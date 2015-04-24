中国新债：农发行下周三发行至多240亿元三期债，期限五、七和10年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月24日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(29日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过240亿元人民币，期限包括五年、七年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五年、10年品种为该行今年第10期、第五期增发债，票面利率分别为3.94%和3.97%；七年期品种为今年第12期新发债券。具体发行条款如下：
2015第10、五期增发债和第12期新发债
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招标规模上限 5/7/10年：80亿元
期限/计息方式 5/7/10年固息
招标时间 4月29日上午10:00-11:00
招标方式 单一价格或利率中标(荷兰式)
缴款日 5月4日
起息日 5年：4月23日；7年：5月4日；10年：2月27日
发行期 4/30-5/4
上市日 5月8日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.1%；7/10年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。